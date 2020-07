La fille d'Élyse Marquis lui rend un touchant hommage pour son anniversaire

Hier, l'animatrice de Les Chefs! soufflait ses 52 bougies! Pour l'occasion, sa fillette adorée, la talentueuse Alice Déry, lui a rendu un touchant hommage via ses réseaux sociaux.

C'est via Instagram que la jeune chanteuse et interprète, qu'on a pu voir dans le rôle de Jane Banks dans la comédie musicale Mary Poppins, a publié de mignonnes photos souvenirs de sa maman et elle alors qu'elles s'amusaient à faire des grimaces!

«Aujourd'hui c'est la fête de la meilleure mère du monde ! Je t'aime vraiment beaucoup maman ❤️ Merci pour tout ce que tu fais pour moi chaque jour, merci de me faire rire, de m'aider, de t'amuser avec moi, de me consoler, de toujours m'accompagner à New York et de toujours m'appuyer dans tout ce que je fais. Je me trouve extrêmement chanceuse de t'avoir comme mère et de pouvoir être avec toi tous les jours. Bonne fête 💕💕💕 @marquiselyse 💕», dévoile-t-elle au sujet de sa maman Élyse Marquis.





À notre plus grand bonheur, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 16 ans, a publié en début de mois une vidéo en compagnie de sa troupe de Mary Poppins alors qu'ils reprenaient la chanson thème Supercalifragilisticexpialidocieux!



Élyse nous dévoilait aussi plus tôt cette année une vidéo de sa fille qui offrait un numéro incroyable à Broadway devant des agents et des producteurs de comédies musicales!

Du bonbon!





