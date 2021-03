La fille de René Simard lui a offert un MAGNIFIQUE cadeau pour ses 60 ans!

René Simard soufflait ses 60 bougies dimanche dernier!

Pour l'occasion, Gregory Charles et tous les Académiciens ont souligné ses 50 ans de carrière autour du piano, en direct sur le plateau de Star Académie. Évidemment, l'ambiance était à la fête et René flottait sur un petit nuage, malgré les restrictions entourant la pandémie.



TVA - Éric Myre



En plus de ce super numéro qui lui était dédié, René Simard a eu le bonheur de recevoir un cadeau tout particulier de sa grande fille, Rosalie Taillefer-Simard. Artiste-peintre, comédienne, animatrice, danseuse et conférencière, Rosalie a partagé via ses réseaux sociaux le cadeau pour le moins significatif qu'elle a décidé d'offrir à son papa pour son 60e anniversaire.

C'est via ses réseaux sociaux que Rosalie a dévoilé le magnifique dessin fait en l'honneur de leur duo! Découvrez le tout via la vidéo partagée par la jeune femme:

«Je vais vous montrer mon cadeau que j'ai décidé de faire pour mon père adoré!!!! Un dessin de notre relation père-fille, je lui ai donné ce matin et il était très content!!! 😍😊 Bonne fête au meilleur papa!!!!!! De ta "petite souris"🐀 hihihi», dévoile-t-elle via Facebook.





Et voici le résultat via Instagram:





D'ailleurs, René Simard et Marie-Josée Taillefer se préparent tout doucement à connaître pour la toute première fois les joies d'être grands-parents puisque leur fils Olivier va bientôt être papa!



