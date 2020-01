La grenouille et la baleine: Marina Orsini et Fanny Lauzier seront réunies dans un spécial télé!

Quel enfant des années 1980 n'a pas déjà rêvé d'aller à la mer avec l'une des jeunes vedettes les plus populaires de l'époque, la mignonne Fanny Lauzier? Et surtout, d'avoir comme meilleur ami un adorable dauphin?

Si La grenouille et la baleine figure parmi vos classiques de toujours, vous serez aux anges d'apprendre qu'un spécial télé est bientôt prévu avec deux des têtes d'affiche du Conte pour tous qui a bercé notre enfance!





Eh oui, mercredi prochain (29 janvier), la carrière de la sympathique Marina Orsini sera passée au peigne fin lors d'une émission toute spéciale aux Enfants de la télé. Sur leur plateau, André Robitaille et Édith Cochrane célébreront les faits marquants de la vie de la comédienne et animatrice, recevant des amis et figures marquantes du parcours de la belle: Jessica Barker, Nathalie Mallette, Patrick Lagacé, Marc Maulà, Marc Messier, Nathalie Lambert, Jean-Claude Lord, Germain Houde... et Fanny Lauzier!



Courtoisie Ici Télé

Même si le temps a passé (Fanny a aujourd'hui 45 ans), Fanny n'a pas changé: elle a toujours les cheveux roux et le même sourire contagieux qu'à l'époque!



