La Maison-Bleue: Découvrez les 6 nouveaux comédiens qui s'ajoutent à la 2e saison!

Les tournages de la deuxième saison de la Maison-Bleue commençaient cette semaine!

Comme dans la première saison, les nouveaux épisodes s’appuient aussi bien sur de grands enjeux de la raison d’État que sur les soubresauts de la vie quotidienne du président Hamelin et de son entourage. L’intrigue de la nouvelle saison de la comédie conçue par Ricardo Trogi et Daniel Savoie se présente comme suit:

«Dans le Québec de la Maison-Bleue, la production du sirop d’érable a été nationalisée. Un peu comme pour Hydro-Québec ou la SAQ, c’est le gouvernement qui supervise la production et la distribution du sirop d’érable par le biais de la SQDSE (Société québécoise du sirop d’érable). Mais rapidement le pays est plongé dans une crise. Les érables de la SQDSE ne produisent plus de sirop. Tout au long de la deuxième saison, Hamelin et son équipe tenteront de comprendre ce qui se passe, alors que le pays risque de se faire doubler par ses concurrents!»



Radio-Canada



On aura le plaisir de retrouver les principaux personnages: le président Jacques Hamelin (Guy Nadon), son épouse, la première dame du Québec Mireille Turcotte (Anne-Marie Cadieux), leur fille adoptive Gabrielle (Anyjeanne Savaria), le vice-président Gilbert Boudreau (Claude Despins), la directrice des communications Karine Desmarais (Geneviève Schmidt), le conseiller Antoine Arsenault (Simon Beaulé-Bulman), le général Charette (Roger Léger), le garde du corps Stéphane Boisclair (Dominic Paquet), l’ambitieuse journaliste Caroline Dumas (Myriam Leblanc), le gouverneur du Saguenay (Jeff Boudreau), le major Widnel Zéphir (Richardson Zéphir) et le journaliste Pierre Pelletier (Frédéric Pierre).

Lorna Gordon, qui incarne la pdg de la Société québécoise du sirop d’érable s’ajoute à la distribution tout comme, entre autres, Karine Gonthier-Hyndman (qu'on verra aussi dans la nouvelle série Entre deux draps), Kathleen Fortin, Patrick Drolet, Yannick De Martino et Wensi Yan.



Radio-Canada



La Maison-Bleue sera en ondes à l’hiver 2021 sur l'Extra de Tout.tv.



