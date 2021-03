La pandémie complique les tournages de la deuxième saison d'Escouade 99

Bonne nouvelle: Escouade 99, l’adaptation québécoise de la série à succès Brooklyn Nine-Nine, aura une suite!

Eh oui, les tournages de la deuxième saison ont débuté le 8 mars dernier à Québec! On aura donc le bonheur de retrouver la même solide distribution alors qu’ils s’embarqueront dans de nouvelles aventures. D'ailleurs, le réalisateur Patrick Huard passe le flambeau à Patrice Ouimet (District 31, La soirée Mammouth, Cochon Dingue, Moi j’mange) qui assurera la réalisation de la saison 2!





En pleine pandémie de coronavirus, le producteur Lenny Jo Goudreau avoue que la COVID rend les tournages ultra complexes!

«Les comédiens principaux forment une bulle appelée «zone 1» : ils ont droit de jouer à un mètre, sans masque ni lunettes de protection, en plus de pouvoir se rapprocher à moins d’un mètre à raison de 15 minutes par jour. Ils doivent se tenir à plus de deux mètres de tous ceux qui ne font pas partie de la zone 1, techniciens et figurants, par exemple.

Le producteur donne l’exemple de Mylène Mackay qui joue en zone 1 dans Escouade 99, mais elle est aussi comédienne en zone 1 dans Les Honorables, dont le tournage débutera à la fin avril. Il lui fallait une période d’isolement de sept jours entre les deux tournages», peut-on lire dans le Journal de Montréal.

Les tournages se poursuivront à Québec jusqu'au 23 avril!



Salon Espace K sur Facebook



Ouf! D'ailleurs, la grossesse de Léane Labrèche-Dor vient aussi compliquer les choses! Enceinte de son tout premier enfant avec son amoureux Mickaël Gouin, Léane doit accoucher à la fin du mois d'avril! On pourra d'ailleurs voir son personnage enceinte lui aussi puisque la production n'a pas tenté de cacher le tout.





Ceux qui n'ont pas encore vu la saison 1 pourront faire du rattrapage puisque dès le 6 avril, on pourra suivre les péripéties des détectives pas piqués des vers du poste de police 99, à TVA. Avec beaucoup d’humour, vous (re)découvrirez la complicité et l’amitié qui lient cette équipe composée de Max (Mickaël Gouin), Fanny (Mylène Mackay), Charles (Guy Jodoin), Rosalie (Bianca Gervais), Valérie (Léane Labrèche-Dor), Jeff (Fayolle Jean Jr.), du commandant Célestin (Widemir Normil), Goudreau (Louis Champagne) et Ravary (Jean-Marc Dalphond)!



Vous aimerez aussi: