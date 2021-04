La Semaine des 4 Julie de retour pour une nouvelle saison cet automne!

Formidable nouvelle pour les fans de Julie Snyder!



Le talk-show de la célèbre animatrice et productrice La Semaine des 4 Julie sera de retour pour une nouvelle saison cet automne sur Noovo et Noovo.ca!



Avec ses invités prestigieux et ses collaborateurs géniaux, il n'est pas étonnant que le public soit au rendez-vous soir après soir!



Rappelons que Julie Snyder se retrouve en nomination au Gala Artis 2021 dans les cartégories Animateur/Animatrice de magazines culturels et talk-shows et Personnalité féminine de l'année.

Émue, la star avait remercié le public dans un touchant message publié sur les réseaux sociaux.



« Merci au public ! Je dis souvent qu’il y a 4 Julie : la femme, la mère, l’animatrice et la productrice. Aujourd’hui l’animatrice flotte de bonheur et de reconnaissance. La femme se sent portée par tout cet amour qui tombe à point. La mère est contente que ses enfants constatent qu’il ne faut jamais lâcher. La productrice remercie toute la fabuleuse équipe de La Semaine des 4 Julie et l’équipe de Noovo. Je félicite aussi mon 'vice-président' @guyalepage, la reine @cloutierv, le brillant Patrick Huard et l’adorable @andrerobitaille ! Merci à vous toutes et tous qui êtes si fidèles sur ma page Instagram, j’aime vous lire, vous m’inspirez et vos commentaires m’alimentent beaucoup. »

On pourra aussi voir Julie Snyder à Canal Vie cet automne dans sa toute nouvelle émission Le jour J. La vedette nous offrira pour une rare fois un accès exclusif à sa vie familiale en nous montrant les rénovations de son nouveau condo. Les tournages de ce nouveau magazine surprenant ont déjà débuté et se poursuivront jusqu'à l'été!

Canal Vie



