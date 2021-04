La semaine des 4 Julie : les invités de la semaine du 5 avril!

Julie Snyder sera entourée d'invités et collaborateurs hauts en couleurs pour la dernière semaine de la saison de La semaine des 4 Julie!

De plus, on pourra découvrir en primeur le nom de la personnalité qui animera le nouveau jeu télévisé I can see your voice!

Voici la liste complète des invités et des collaborateurs de La Semaine des 4 Julie du 5 au 8 avril 2021 :

LUNDI 5 AVRIL

FouKi se raconte et chante son hit PCU.

se raconte et chante son hit PCU. Pour son cours du soir, Rosalie Vaillancourt apprend à faire de la pizza avec FouKi .

apprend à faire de la pizza avec . On reçoit le dernier évincé de Big Brother Célébrités.

Alex et David de L’Amour est dans le pré nous rendent visite.

de nous rendent visite. Julie Snyder tourne la Roue Humaine pour la Fondation du CUSM!

V

MARDI 6 AVRIL

On fait du snowboard sur l’esplanade de la Place Bell avec la championne Laurie Blouin !

! Marie-Lyne Joncas reçoit des proches des finalistes de Big Brother Célébrités .

reçoit des proches des finalistes de . Madame Marie-Ève parle d’argent avec ses élèves.

parle d’argent avec ses élèves. Julie devient technicienne Bell l’instant d’une journée.

devient technicienne Bell l’instant d’une journée. Qui se cache derrière le dernier Karaoqui de la saison?

MERCREDI 7 AVRIL

C’est la GRANDE FINALE de Talents Bleus ! Les régions à l’honneur sont : Chaudière-Appalaches , Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine , Montérégie et Centre-du-Québec . On remet 100 000$ au(x) grand(s) gagnant(s)!

! Les régions à l’honneur sont : , , et . On remet 100 000$ au(x) grand(s) gagnant(s)! On reçoit en primeur la personne qui animera la version québécoise de I can see your voice.

Stéphane Leclair rencontre un couple de camionneuses.

rencontre un couple de camionneuses. Qu’est-ce qui a retenu l’attention d’Olivier Niquet pour cette dernière semaine?

Karine Paradis

JEUDI 8 AVRIL - DERNIÈRE DE LA SAISON

En entrevue, on reçoit Jean-Pierre Ferland . Une chance qu’on l’a!

. Une chance qu’on l’a! Mathieu Dufour fait son entrée la plus spectaculaire de la saison!

fait son entrée la plus spectaculaire de la saison! On découvre les plus beaux vêtements recyclés du Québec à notre GALA RECYCLÉ , présenté par Thierry-Maxime Loriot , Matières fécales et Marie-Ève Lecavalier .

, présenté par , et . Julie Ringuette tente d’être plus rapide que notre téléphone intelligent.

Karine Paradis

Retrouvez Julie Snyder à La Semaine des 4 Julie, du lundi au jeudi dès 21h sur Noovo, pour accompagner vos fins de soirées!



