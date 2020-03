La série Vampires avec Suzanne Clément arrive sur Netflix à minuit!

On aura une toute nouvelle série Netflix à dévorer dès minuit : Vampires avec Suzanne Clément!

La belle Québécoise tient l'un des rôles principaux dans cette production française. Elle donnera la réplique à Oulaya Amamra, jeune actrice déjà bien connue dans l'Hexagone.

Voici le synopsis officiel de Vampires :

Les Vampires existent. Ici, parmi nous. Aujourd’hui dans Paris, la famille de Martha Radescu vit clandestinement. Mais lorsque Doïna, 17 ans, se révèle vampire d’un nouveau genre, leur équilibre fragile explose. Mi-humaine mi-vampire, Doïna apprend à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire fascinée par sa singularité.

Outre Suzanne Clément et Oulaya Amamra, le drame mystérieux met en vedette Aliocha Schneider, Juliette Cardinski, Kate Moran, Mounir Amamra, Pierre Lottin et Dylan Robert.

On vous invite à jeter un oeil à la bande-annonce officielle afin d'avoir un avant-goût de ce qui vous attend :

En entrevue avec Première.fr, le créateur de la série Benjamin Dupas a rassuré les gens qui n'aiment pas trop les histoires d'épouvantes :

« Faire peur aux spectateurs, ce n'est pas l'émotion primordiale. On cherche plutôt l'empathie. On vit l'histoire à travers eux. Ils sont humains, un peu comme nous, un peu différents. Alors bien sûr, il y a quelques moments de tension, mais le cœur de Vampires, ce n'est pas d'être une série effrayante. On n'est pas dans le genre horrifique. »

Vampires, à voir dès minuit sur Netflix!

Et pour d'autres suggestions télé ou balados, découvrez tous nos coups de coeur Crave, Netflix, ICI Tou.TV, iHeartRadio et OHdio!

