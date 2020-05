La Voix enfin de retour : découvrez quand ici!

La Voix 2020 sera enfin de retour cet automne! Rappelons qu'une partie de la huitième saison de la populaire émission avait été reportée il y a quelques semaines en raison de la pandémie de coronavirus.



TVA annonce ce mercredi que Charles Lafortune, les Coachs Garou, Coeur de Pirate, Marc Dupré, Pierre Lapointe et les candidats reprendront la compétition en septembre dans six émissions aux performances mémorables.



Dès la première semaine, on replongera dans les moments forts de l'hiver dans une émission spéciale qui permettra de renouer avec les candidats toujours en lice. Ceux-ci s'affronteront ensuite lors des Chants de bataille afin de déterminer qui pourra accéder à la ronde des Directs. Aux termes de ces quatres émissions, produites et présentées bien évidemment en fonction des mesures sanitaires qui prévaudront à ce moment, les téléspectateurs pourront enfin élire lee candidat qui se méritera le titre de LA Voix 2020!





D'ici là, les candidats de La Voix continuent de nous divertir en chantant sur les réseaux sociaux! Une quinzaine d'entre eux ont d'ailleurs choisi de faire plaisir aux fans en leur offrant une interprétation puissante de la chansonStand By Me. Revoyez la vidéo virale ici!



