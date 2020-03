La Voix: La fille de Sylvain Cossette, Beth Cossette, épate les coachs!

Beth Cossette fait officiellement partie de l'aventure La Voix 2020!

La fille de Sylvain Cossette a épaté le public comme les coachs, dimanche soir, et a finalement choisi d'aller dans l'équipe de Coeur de Pirate!

La jeune femme avait choisi une chanson de Marie-Mai, C'est moi, qu'elle a interprétée d'une toute nouvelle façon!

Sur sa page Facebook officielle, Beth Cossette a avoué qu'elle était sur un nuage depuis qu'elle sait qu'elle participe à La Voix :

« J’capote !! Je cherche les bons mots pour décrire le feeling mais je suis tellement ébranlée par cette immense dose d’amour que j’vais juste sourire beaucoup et en profiter ! »

De son côté, Sylvain Cossette s'est dit extrêmement fier de sa fille :

Si le nom de Beth Cossette vous semble familier, c'est normal! La belle brunette a déjà une carrière musicale et a lancé son premier album solo en 2018.

Sa chanson Prismacolore, sortie il y a quelques années, a aussi beaucoup joué à Rouge.

On est vraiment heureux pour elle et on a hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite à La Voix 2020!

Pssttt..! On vous invite à suivre Beth sur Instagram : en plus de partager quotidiennement de magnifiques photos, elle a récemment dévoilé une reprise du succès Dreams de Fleetwood Mac!



