L'amour est dans le pré: Katherine Levac révèle des détails sur la prochaine saison!

Katherine Levac était de passage sur le plateau de Bonsoir Bonsoir ce lundi pour discuter de son nouveau rôle d'animatrice de L'amour est dans le pré!



Véritable fan de l'émission depuis ses tout débuts, la populaire humoriste a très hâte de relever ce nouveau défi.



Lorsque Jean-Philippe Wauthier lui a posé la question : « Est-ce que tu t'en vas là comme une fan ou tu vas être vraiment une animatrice? », Katherine a répondu avec enthousiasme : « Bien franchement,je pense que je vais être un peu entre les eux. Je ne me sens pas animatrice de ça, je me sens vraiment plus accompagnatrice là-dedans quand même. J'ai l'impression que je m'en vais matcher mes cousins que d'autre chose, que d'animer. Je me sens pas comme animatrice d'un show, je ne me sens pas comme ça du tout. D'ailleurs, dans l'émission, on est pas avec eux 24 heures sur 24, on les laisse vivre. »



Katherine Levac, qui a grandi sur une ferme à St-Bernardin en Ontario, comprend la réalité des gens en région. Elle aura donc beaucoup de plaisir à rencontrer les candidats de la prochaine saison de l'émission.



« Ces gens-là, je les aime et je veux leur bonheur. C'est pour ça que je me sens confiante là-dedans quand même, parce que je ne suis pas animatrice. J'ai vraiment l'impression quand même de les connaître. Ils me font penser à des gens que je connais. [...] C'est un beau show, avec des belles valeurs, je suis ravie de ce show-là. Je suis très excitée. »



Est-ce qu'on pourra enfin voir pour la toute première fois un candidat ou candidate LGTBQ+ à L'amour est dans le pré? « Y'a vraiment de grosses chances. En 2021, c'est ça le vibe en maudit! », a répondu Katherine. Tout est donc possible!



Les 8 célibataires de la 9e saison de L'amour est dans le pré ont été choisis! On connaîtra leur identité au cours des prochaines semaines... On garde l'oeil ouvert pour vous!



