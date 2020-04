L'amour est dans le pré : Marie-Ève Janvier sert un avertissement aux fans

C'est ce soir qu'on pourra voir la grande finale de la 8e saison de L'amour est dans le pré. Les agriculteurs Hugues, Jayson, Nicolas, Philippe et Rémy se retrouveront au Manoir du Lac William pour faire le point sur leur aventure à l'émission.



Lors de cet épisode ultime, Marie-Ève Janvier en profitera pour prendre des nouvelles de leur retour à la réalité et des couples qui auront été formés cette saison. Hugues clarifiera aussi certaines choses suite à son parcours qui a suscité de nombreuses réactions de la part des téléspectateurs. On va d'ailleurs découvrir l'identité de la «troisième fille», qui a tant fait jaser!



À quelques heures de la diffusion de l'émission, la populaire animatrice a servi un avertissement aux fans de l'émission sur les réseaux sociaux. Elle rappelle qu'il est primordial de demeurer respectueux dans les commentaires.

«Fans de L'amour est dans le pré, demain t'attend un gros show comme finale. Je dis gros parce qu'il va se passer ben des affaires... Des belles là c'est sûr! Pis des mises au point... Rappelle-toi que c'est important de rester gentil et poli dans tes commentaires. En ces temps de crise, d'incertitude et d'angoisse pour plusieurs d'entrs nous, il ne faut pas céder à la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux. Et sache que c'est l'amour qui triomphe encore une fois cette année (tu verras pour qui)... Mais je te promets de l'émotion en masse!»





Marie-Ève Janvier recevra également notre couple préféré de la dernière saison de l'émission, Julien et Isabelle. Les tourtereaux discuteront de leur histoire un an après leur participation à la téléréalité! On pourra également revoir Chloé et Olivier de la saison 5, quelques semaines avant la naissance de leur petit bébé.



C'est à ne pas manquer ce soir sur les ondes de V!





On a récemment appris une excellente nouvelle : la populaire téléréalité qui peut se vanter d’avoir mis au monde de nombreux couples (et plus d’une vingtaine de bébés!) reviendra pour une 9e saison l’hiver prochain sur V!



