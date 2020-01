L'amour est dans le pré : voyez la bande-annonce remplie d'émotions!

La 8e saison de L'amour est dans le pré débute dans quelques jours!!



Dès jeudi prochain, Hugues, Jayson, Nicolas, Philippe et Rémy tenteront de trouver l'amour avec une remise des lettres des prétendantes et une séance de speed dating!



Voyez ci-dessous un extrait de cet épisode tant attendu :







Saviez-vous que depuis maintenant sept saisons, L'amour est dans le pré a formé 10 couples durables et bientôt 22 bébés nés de ces unions?



Marie-Ève Janvier est fière de participer à cette émission depuis ses débuts. La populaire animatrice explique dans un communiqué envoyé aux médias : «C’est toujours un réel plaisir de pouvoir animer cette émission et de faire la rencontre d’individus aussi authentiques. J’ai le privilège de voir de belles histoires d’amour grandir tout au long de cette aventure unique et ce, depuis maintenant 8 ans. Au fil des saisons, le public continue de s’attacher aux participants et à leurs histoires, même après la diffusion! L’amour est dans le pré, c’est devenu une belle grande famille et on en est fier!»





Ne manquez surtout pas le premier épisode de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré, jeudi le 16 janvier, sur les ondes de V. D'ici là, apprenez à mieux connaître les 5 beaux agriculteurs dès maintenant!







V Télé