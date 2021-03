Lara Fabian brille dans une chemise à paillettes au variété de Star Académie!

Lara Fabian est notre vedette du jour!



La diva a une fois de plus attiré tous les regards sur le plateau de Star Académie avec son style impeccable!



La star brillait dans un ensemble noir et une chemise crème à paillettes choisi par le styliste Patrick Vimbor. Comme à chaque semaine, la star a pu compter sur sa fabuleuse équipe beauté. Elle a été maquillée par Marco Marsolais et coiffée par Dennis Voltan.



Voici les magnifiques photos de la directrice de l'Académie :



Elle est tellement belle! On adore son look, et vous?



Depuis le début de la saison, Lara Fabian épate chaque semaine avec son incroyable sens du style!



Les Académiciens nous ont offert un variété spectaculaire, dimanche soir, sur la grande scène de Star Académie! Les jeunes chanteurs ont partagé la scène avec Marc Dupré, Louis-Jean Cormier et Mika!

Les trois candidats en danger ont tout donné pour garder leur place à l'Académie en offrant de solides prestations. Découvrez maintenant les choix des téléspectateurs et du corps professoral!

Eric Myre



