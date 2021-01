Lara Fabian: Sensuelle et magnifique dans une robe à col roulé transparente!

Lara Fabian rayonne, peu importe ce qu'elle porte!

Fidèle à elle-même, la chanteuse est lumineuse à souhait alors qu'elle porte une superbe robe à col roulé transparente! La nouvelle directrice de l'Académie fait tourner toutes les têtes dans cette tenue de soirée spécialement choisie pour le nouveau numéro du magazine Clin d'oeil.





C'est la photographe Leda St-Jacques qui a immortalisé le look de la star lors du shooting photo. Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la vedette, dont le maquilleur Marco Marsolais, le coiffeur Dennis Voltan ainsi que le styliste Patrick Vimbor.





Ce dimanche, les 30 aspirants candidats en lice pour participer au premier variété de Star Académie, le 14 février prochain, devront se démarquer afin d'obtenir l'une des 20 places disponibles pour la grande scène. Pour y arriver, ils devront chacun préparer une chanson et l'interpréter devant Lara Fabian et les professeurs Gregory Charles et Ariane Moffatt.

Un visiteur inattendu surprendra les aspirants Académiciens durant la journée: nul autre que Xavier Dolan. À travers un discours inspirant, le cinéaste et comédien leur apprendra qu'il se joint à l'Académie en tant que professeur d'identité artistique.



Au terme de cette deuxième journée de camp, 20 heureux élus apprendront qu'ils participeront au premier variété de la saison. Toutefois, rien n'est terminé pour les 10 autres candidats puisqu'ils auront une toute dernière chance de faire partie de la nouvelle cohorte grâce à l'audition Web. Ce sera au public de trancher en votant pour son candidat et sa candidate préférés!

