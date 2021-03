Laurence Bareil se fait couper les cheveux encore plus courts!

Alerte au changement capillaire!

La belle Laurence Bareil, deuxième évincée de la maison de Big Brother Célébrités, a décidé d'opter pour un petit changement avec le printemps qui va bientôt se pointer le bout du nez!



Karine Paradis



Eh oui, celle qui porte fièrement la coupe au carré depuis des lunes a fait un petit arrêt au salon Pure de Montréal aujourd'hui afin d'opter pour de la nouveauté.

Résultat?



Instagram Laurence Bareil



Avec la magie de son coiffeur Daniel Benoit, Laurence a maintenant une nouvelle tête:

«Salut! 👋🏻

✂️ : @benoit4955

Salon: @salonpuremtl», dévoile-t-elle tout simplement via Instagram.

Pas de doute, la Reine du shopping rayonne avec sa nouvelle coupe pixie! Vous aimez?





Au fait, vous pouvez relire notre entrevue avec la sympathique animatrice suite à sa sortie de Big Brother Célébrités, dès maintenant sur enVedette!

D'ailleurs, Kevin Lapierre a mis un peu (beaucoup) de piquant dans l'émission de ce soir de Big Brother Célébrités et on doit dire que ça fait le plus GRAND bien, après 8 semaines pour le moins prévisibles dans le manoir! Avec sa première victoire dans un challenge hier soir, Kevin a décidé d'utiliser son véto ce soir pour sauver Camille Felton de l'élimination, bouleversant du même coup les plans de l'alliance des quatre roues de la voiture de luxe (Kim, François et Jean-Thomas).



