Le chalet de La vraie nature a dû être vendu

En entrevue avec Saskia Thuot, Jean-Philippe Dion s'est ouvert sur l'arrêt des tournages de La vraie nature pendant la saison chaude en raison de la pandémie de coronavirus. On y apprend d'ailleurs, entre autres, qu'en raison des règles sanitaires strictes du gouvernement impossibles à respecter sur le plateau de tournage de la série, comme dans le chalet (qui est trop petit pour respecter la distanciation), la demeure idyllique a dû être mise en vente!

«L’arrivée de la covid a beaucoup chamboulé les plans. Les tournages de la quatrième saison auront lieu à l’été 2021, et on devra s’habituer à un nouvel environnement. Avec l’incertitude de ce satané virus, le fameux chalet a été vendu. Je me suis tellement attaché à cet endroit! C’est un grand deuil, et retrouver un lieu aussi magique risque de ne pas être facile. Je suis en réflexion, ce sera peut-être avec une formule plus rustique, plus loin au Québec...» a-t-il confié au 7 Jours.



Jean-Philippe ajoute: «Mais, tu sais, ce n’est pas juste le chalet... On a besoin de place pour recevoir nos invités, et il y a aussi tout l’aspect technique. Et que dire de la rivière et des chaloupes? Ça ne s’invente pas! Des fois, je me dis que je devrais trouver un chalet pour moi, et que ce serait à cet endroit que je recevrais mes invités. Un peu comme tu le fais ici, Saskia. Ça ajoute une dimension encore plus personnelle et vraie... C’est une option à laquelle je songe!»



Quant à l'animateur, il concentre présentement ses énergies à la nouvelle mouture de Star Académie, qui devrait atterrir sur nos petits écrans à l'hiver prochain. Les auditions commenceront d'ailleurs en septembre prochain!

