Le chaos: une nouvelle série bouleversante de Josélito Michaud!

Josélito Michaud sera de retour avec une nouvelle série originale : Le chaos!

Dans un communiqué émis aujourd'hui par Club Illico, on apprend que cette dramatique ne laissera personne indifférent. On nous entraînera au sein d'une bande d'amis qui vivent une véritable catastrophe humaine.

Voici le synopsis officiel de la série Le chaos :

« Une tragédie transformera à jamais la vie de jeunes adultes qui assistent au concert unique de leur idole. Certains y perdront la vie, d’autres y survivront. Mais à quel prix pour eux… et leurs proches?



La série racontera l’histoire de 10 jeunes et de leur entourage sur qui les événements auront laissé une trace indélébile. Le récit de chacun des personnages sera déconstruit en trois temps de sorte à découvrir ce qui s’est produit avant, pendant et après cette soirée funeste qui a plongé tout ce monde dans un véritable chaos. Au cœur de l’histoire, des protagonistes troublés par les événements et dont la vie prendra une trajectoire inattendue. »

L'idée originale de Josélito Michaud sera scénarisée par Gabriel Sabourin et Geneviève Simard.

Le chaos, dont la première saison sera divisée en 10 épisodes, sera réalisé par Stéphan Beaudoin.

Pour l'instant, étant donné l'état d'urgence sanitaire au Québec dû à la crise de la COVID-19, les dates de tournage et de diffusion restent inconnues. On gardera l'oeil ouvert!

Karine Paradis

Rappelons que Josélito Michaud est à l'origine de la dramatique Olivier, basée sur son enfance, qui avait été fort populaire à l'automne 2017.

Vous pouvez la revoir dès maintenant sur ICI Tou.tv.

