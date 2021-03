Le comédien Mikhaïl Ahooja partage une adorable photo de son bébé

Celui qu'on peut voir dans la série Une autre histoire aux côtés de Marina Orsini, tout comme dans la série jeunesse Jérémie et En tout cas, est devenu papa en fin d'année 2020.

Eh oui, le 31 décembre en soirée, Mikhaïl Ahooja a partagé une toute première photo du nouvel amour de sa vie: «Selfie de toilette pour souligner mon nouveau rôle: celui de papa! Gratitude infinie pour @salmasounni, j’ai maintenant deux amours de ma vie! Bonne année! 🎉», annonçait-il, visiblement comblé par son nouveau rôle de père.





Très discret sur sa vie privée, le sympathique comédien a publié cette semaine une adorable photo de son poupon et lui, profitant visiblement du soleil et du beau temps!

«I love it when you call me BIG POPPA 🎶», dévoile tout simplement Mikhaïl, tenant dans ses bras sa petite princesse.



Tous nos voeux de bonheur à Mikhaïl Ahooja et son amoureuse Salma Sounni, qui filent le parfait bonheur depuis plusieurs années déjà!





Pssst! Dès le 29 mars, on pourra découvrir la saison 2 de Juste nous deux (mettant en vedette Sacha Charles, Noémi Lira et Philippe Robidoux), sur Noovo.ca!





