Le fil : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle émission d'information de Noovo!

Noovo annonce aujourd’hui que l’émission d’information Le fil entrera en ondes dès le 29 mars!



Noovo Info, le nouveau service d’information de Noovo, peut compter sur une équipe solide de journalistes qui couvriront les sujets d’actualité et d’intérêt qui touchent les Québécois à travers la province!

L’émission Le fil sera présentée tous les jours de la semaine par les animateurs Noémi Mercier, Lisa-Marie Blais, Michel Bherer et Meeker Guerrier dans différentes cases horaires sur Noovo :

Du lundi au vendredi, 17 h (60 minutes)

Portion nationale (30 minutes), animée par Noémi Mercier

Éditions de Québec, Mauricie, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, dès 17 h 30, animées par Lisa-Marie Blais

Édition de Montréal, dès 17 h 30, animée par Noémi Mercier

Du lundi au vendredi, 22 h (30 minutes)

Portion nationale, animée par Michel Bherer

Éditions de Québec, Mauricie, Estrie, Saguenay–Lac-Saint-Jean, dès 22 h 10, animées par Lisa-Marie Blais

Édition de Montréal, dès 22 h 10, animée par Michel Bherer

Samedi et dimanche, 9 h (60 minutes)

Édition nationale, animée par Meeker Guerrier



« Avec Le fil, nous présenterons un style de bulletins d’information propre à Noovo et son ADN : rassembleurs, authentiques et actuels. Ce sera une nouvelle voix qui apportera au Québec une plus grande diversité éditoriale et qui interpellera le public. Jusqu’à présent, nous avons procédé à près d’une soixantaine d’embauches pour mettre en place notre nouveau service d’information dans les derniers mois. En plus des collaborateurs, producteurs au contenu, recherchistes, gestionnaires et techniciens qui assureront la production quotidienne des émissions, nous sommes très fiers des journalistes que nous avons recrutés pour lancer Noovo Info et l’émission Le fil », a déclaré Jean-Philippe Pineault, directeur général de l’information chez Bell Média.

D’autres annonces concernant Noovo Info, le service de l’information de Noovo, suivront prochainement!



D'ici là, découvrez maintenant la programmation hivernale haute en couleurs de Noovo!





