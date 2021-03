Le grand move avec Mariloup Wolfe arrive dès lundi à Canal Vie!

La nouvelle émission de Mariloup Wolfe, Le grand move, arrive lundi soir à Canal Vie!

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, il s'agit d'une série documentaire réalisée et animée par la star québécoise. Mariloup Wolfe accompagnera 10 familles qui ont décidé de faire « Le grand move », c'est-à-dire de quitter la ville pour déménager en région!

Le grand move/Canal Vie

En conférence de presse aujourd'hui, la principale intéressée a raconté que malgré sa grande expérience en télévision et en cinéma, elle n'avait encore jamais fait de documentaire. La célèbre blonde a adoré son expérience et a eu un véritable coup de coeur pour les familles qui ont participé à l'émission.

« J’aime les gens et je m’intéresse aux gens. Ce n’était donc pas compliqué pour moi de rencontrer les familles et d’entrer dans leur quotidien! Ils se sont rapidement sentis en confiance », a déclaré Mariloup Wolfe.

Le grand move/Canal Vie

La star explique que l'avantage du documentaire, c'est de pouvoir montrer la réalité à la télévision. Le grand move sera donc une série inspirante et lumineuse, mais les enjeux qui viennent avec un déménagement en région seront aussi montrés sans filtre :

« Oui, on veut vendre du rêve, on veut que ce soit beau et que ce soit feel good mais en même temps on veut poser les vraies questions! [...] On s’est promenés dans plusieurs régions, on a découvert des régions extraordinaires, mais il y a aussi des enjeux. Particulièrement sur le fait de trouver une garderie lors de l'arrivée d'une famille en région. Ça, c’est le défi principal, c’est même un problème! »

Le grand move/Canal Vie

En ce qui concerne les dix familles qu'on suivra dans Le grand move, elles sont toutes différentes et ont été suivies par les caméras pendant près d'un an :

« On a vraiment trouvé des familles avec des contextes différents. Certains avec des enfants en bas âges, d’autres avec les enfants plus vieux, d’autres sans enfant, une mère monoparentale... »

Mariloup Wolfe a conclu en disant qu'elle avait été fascinée de voir la rapidité avec laquelle les gens oubliaient les caméras!

Voici la bande-annonce officielle de l'émission :

Canal Vie | Le Grand Move (bande-annonce) from Bell Média RP on Vimeo.

Le grand move, à voir tous les lundis dès 19h30 à Canal Vie dès le 29 mars!



Vous aimerez aussi :