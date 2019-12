Francine Ruel : le roman inspiré de son fils porté à l'écran

Le roman de Francine Ruel, Anna et l'enfant-vieillard, sera porté à l'écran. La boîte de production Pixcom a fait l'acquisition des droits de cette oeuvre.



La nouvelle a été confirmée par le producteur Charles Lafortune au magazine La Semaine.



Anna et l'enfant-vieillard s'inspire de la vie de la comédienne et raconte l’impuissance d'une mère alors que son fils unique a choisi de vivre dans la rue.



Francine Ruel a récemment confié que son fils Étienne itinérant passera quelques jours à la maison dans le temps des fêtes.



On souhaite un merveilleux temps des Fêtes à la vedette et sa famille!





Vous aimerez aussi :