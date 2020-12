Le mannequin Jake Forino de XOXO nous présente sa nouvelle blonde

Jake Forino n’est plus un coeur à prendre!

Eh oui, le beau mannequin, qu’on a pu découvrir dans la téléréalité XOXO, a retrouvé l’amour et c’est via Instagram qu’il nous présente sa nouvelle flamme!

«Everything happens for a reason. Memories taken from a disposable Kodak 📸», dévoile-t-il, embrassant sa nouvelle copine au parcours lumineux d’Illumi à Laval.





Qui est l’heureuse élue?

Il s’agit de Chanelle, qui évolue dans le même milieu que son amoureux et qui fait partie de l’agence de mannequins Ema!

Découvrez d’adorables clichés du couple:





Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux amoureux!

Rappelons que Jake et Léanne Lévesque se sont séparés en mai dernier. La belle Léanne a elle aussi retrouvé l’amour!



