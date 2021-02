Le succès planétaire The Masked Singer adapté au Québec

The Masked Singer, véritable phénomène télévisuel présenté dans plus de 40 pays à travers le monde, s'amène au QUÉBEC à l'automne prochain!





Ce concept sud-coréen festif et coloré réunit sur un grand plateau des célébrités de tous les horizons dont l’identité demeure un secret total, tant pour les panélistes en studio que pour les téléspectateurs. Vêtues d’un costume d’une originalité renversante, ces personnalités doivent interpréter une chanson devant un groupe de juges qui tentent de trouver qui se cache derrière ces personnages éclatants. Les costumes extravagants de The Masked Singer en mettront plein la vue et les téléspectateurs seront intrigués et curieux en voyant ces célébrités costumées défiler sur scène. Quelques indices nous aideront à percer le mystère. À la fin de chaque émission, un ou plusieurs participants devront retirer leur masque pour dévoiler qui il sont, à la surprise générale!

Les paris sont maintenant ouverts: quelles personnalités québécoises iront faire un petit tour sur le plateau de The Masked Singer dans des costumes plus fous l'un que les autres?! Ici, on doit avouer qu'on aimerait bien voir:

Véronic DiCaire

Rachid Badouri

Andrée Watters

Rita Baga

Roch Voisine

Gabrielle Destroismaisons

Marie-Chantal Toupin

Wilfred LeBouthillier

Véronique Cloutier

Caroline Néron

Arnaud Soly

Pascal Morrissette et Julie Ringuette

Stéphane Rousseau

Et vous?



The Masked Singe



Proposant 11 rendez-vous de 60 minutes, The Masked Singer sera diffusée l’automne prochain à TVA. L’adaptation québécoise sera produite par l’équipe de Productions Déferlantes, derrière les populaires variétés Star Académie et La Voix.

Au rayon des bonnes nouvelles, on apprenait aussi aujourd'hui le retour de Révolution à l'automne prochain et une toute nouvelle émission animée par Chantal Lacroix, Demain tout est possible.



Vous aimerez aussi: