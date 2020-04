Léa Clermont-Dion annonce qu'elle est enceinte!

Léa Clermont-Dion a annoncé une merveilleuse nouvelle ce soir sur Instagram: elle est à nouveau enceinte!

Léa et son amoureux, le producteur Jean-Luc Della Montagna, auront un deuxième enfant ensemble. L'auteure, documentariste et animatrice a d'ailleurs partagé une adorable photo de son joli ventre arrondi via Instagram:

«Vous comprendrez maintenant ma passion étrange pour les demi-lunes. Bébé gnocchi 2 est au four. 😍», dévoile la maman, visiblement comblée de la venue au monde prochaine de son deuxième «bébé gnocchi».

Pas de doute, elle rayonne!





Léa est déjà maman d'un petit garçon, qui a vu le jour en avril 2019: le petit prince Élio!





Tous nos voeux de bonheur aux parents! Bientôt, vous serez quatre!

