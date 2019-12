On adore le style de Véronique Cloutier!



Encore une fois cette année, la populaire animatrice a partagé ses plus beaux looks sur les réseaux sociaux. Que ce soit à la télévision, sur les tapis rouges ou en animant Véronique et les Fantastiques, Véro est toujours fashion!



Voici nos 10 styles préférés de la star sur Instagram en 2019 :





