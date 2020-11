Les 10 plus beaux looks de Carl d'OD Chez Nous!

Parmi nos candidats favoris à Occupation Double Chez Nous, on retrouve Carl!



Surnommé Mr. Good Vibes, il est toujours de bonne humeur, plein d’énergie et ne tient pas en place! Voyez son portrait vidéo ici.



Sa magnifique histoire d'amour avec la belle Andréanne nous fait rêver. On adore leur complicité!



Voici les 10 plus beaux looks du travailleur en construction originaire de Blainville :



On vous invite à voir également 10 photos séduisantes de Vincent, qui a également un très beau style!



L'aventure se termine bientôt et on peut s'attendre à plusieurs rebondissements dans les maisons dans la prochaine semaine. Ne manquez pas OD Chez nous, du lundi au jeudi à 18h30 sur Noovo et Noovo.ca!



Vous aimerez aussi :