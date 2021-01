Les 15 plus beaux looks de Camille Felton de Big Brother Célébrités!

Camille Felton a un incroyable sens du style!



La populaire comédienne, qu'on a pu voir à la télé dans les séries Max et Livia et Fugueuse, est la plus jeune candidate de Big Brother Célébrités!



On a un véritable coup de coeur pour sa personnalité attachante. Après une première semaine dans la maison, elle fait déjà partie de nos candidates préférées!



Celle qui compte près de 113 000 abonnés sur Instagram a toujours de magnifiques styles.



Voici les 15 plus beaux looks de Camille Felton :

