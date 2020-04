Les auteurs de L'heure bleue produiront une nouvelle série!

TVA a annoncé que les auteurs de «L'heure bleue», Anne Boyer et Michel D'Astous, produiront une toute nouvelle série!



«Nous» est une idée originale d'Anne Boyer et de l'autrice Dominick Parenteau-Lebeuf. Cette nouvelle fiction, qui comptera 24 épisodes d'une heure, racontera l'histoire de Camille, Alexis, Margaux, Thibault et Anaïs, qui sont nés au même hôpital, à seulement quelques jours d’intervalle. Vingt-quatre ans plus tard, le destin les réunira, les révèlera les uns aux autres et ils scelleront leur amitié.



«Dominick Parenteau-Lebeuf signe ici une œuvre puissante, touchante et profondément humaine. Nous sommes heureux de collaborer avec cette autrice de grand talent. Vous vous attacherez tout de suite à la belle gang du Nous», a confié Anne Boyer dans un communiqué envoyé aux médias.



On ne sait toujours pas quand aura lieu le tournage de «Nous» en raison de la pandémie de coronavirus. La distribution de la série n'a pas encore été révélée pour la même raison. Une chose est certaine, on a très hâte d'en savoir plus!



