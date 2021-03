Les beaux malaises 2.0 : Martin Matte a un message pour les fans!

Martin Matte s'est adressé à ses fans dans une nouvelle vidéo, cette semaine sur Facebook!

L'humoriste s'est ouvert sur deux de ses scènes favorites des Beaux malaises 2.0. Ces moments, l'un plus rigolo et l'autre plus touchant, faisaient partie de l'épisode d'hier.

En plus de nous inviter à prêter attention à ces deux scènes précises, la star en a profité pour remercier tous les fans de l'émission qui sont au rendez-vous chaque semaine et ceux qui lui écrivent et le saluent dans la rue!

Voici le petit mot de Martin Matte :

« Quand j’écrivais les épisodes des Beaux malaises 2.0, je m’assurais toujours d’avoir une scène bijou ou une scène coup de coeur à chaque épisode. C’était très personnel. Et ce soir j’en ai deux! Une pour le rire, avec mon ami J-F joué par Martin Perizzolo. Ça me fait vraiment rire, vous allez reconnaitre c’est laquelle. Et j’en ai une qui me touche beaucoup, aussi, avec ma mère. Merci d’être en si grand nombre! C’est fou, chaque semaine, c’est phénoménal! Merci, dans la rue, aussi, je reçois énormément de compliments sur l’émission. Ça me touche vraiment. Je l’apprécie. Merci aussi pour vos beaux messages! »

Si vous avez manqué l'épisode 8 des Beaux malaises 2.0, sachez qu'il est disponible gratuitement sur le site de TVA+.

Pssstt..! On a appris le mois dernier que le superbe appartement de Martin Matte dans la série était en vente! Découvrez les magnifiques photos de l'endroit, situé sur le Plateau Mont-Royal à Montréal.

