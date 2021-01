Les beaux malaises 2.0: Martin Matte se confie sur les tournages avec son amoureuse!

À notre plus grand bonheur, Martin Matte nous a servi une nouvelle traite de beaux malaises cette semaine, dans la nouvelle saison des Beaux malaises 2.0!



Facebook de Martin Matte - Bertrand Calmeau



Les dix nouveaux épisodes écrits par le populaire humoriste ont d'ailleurs été puisés dans son quotidien et dans les expériences qu'il a vécues durant les dernières années. S'étant séparé de la mère de ses deux enfants en 2017, Martin Matte s'est inspiré de cette rupture pour explorer avec véracité, autodérision et impertinence le thème de la séparation dans la série.

«La séparation de Julie (Julie Le Breton) et Martin dans la série est très proche de la réalité. Mon plus gros défi a d’ailleurs été d’écrire des textes drôles sur des situations dont j’ai réellement souffert. La séparation est la ligne directrice de la série, mais d’autres sujets viendront s’y greffer, dont la maladie et la violence conjugale. Au-delà de ces sujets difficiles, nous avons eu beaucoup de plaisir à tourner ces épisodes, et j’espère que les gens en auront tout autant à les regarder!», a-t-il dévoilé au magazine Échos Vedettes.



Facebook de Martin Matte - Véro Boncompagni



Très discret sur ses amours, l'humoriste a laissé filtrer une petite part de sa vie privée lors de cette nouvelle saison des Beaux malaises en acceptant de tourner avec son amoureuse Laurence Leboeuf, avec qui il partage sa vie depuis quelques années déjà.

«Le réalisateur, Robin Aubert, et moi ne savions pas trop comment nous allions tourner ces scènes intimes (le personnage de Martin rencontre une femme après sa séparation) tout en respectant les mesures sanitaires. Robin a décidé d’offrir ce rôle à Laurence sans m’en parler. On s’est donc retrouvés à tourner ensemble en raison de la covid!»



Groupe TVA - Vero B



Pour les besoins de la série, Laurence Leboeuf s'est glissée dans la peau d'une jeune professionnelle aux pratiques sexuelles singulières avec qui Martin Matte aura une relation. Les comédiens n'auront donc pas besoin de respecter les mesures de distanciation et pourront, s'ils le souhaitent, avoir des rapprochements à l'écran!



Instagram Laurence Leboeuf



Le couple a d'ailleurs agrandi la famille avant le temps des Fêtes, en novembre dernier, en adoptant une mignonne Golden retriever du nom de Billie!



La Fondation Martin-Matte



Pour sa 6e édition, la Fondation Martin-Matte lance une nouvelle formule des Beaux 4h invitant les gens à bouger, partout au Québec. Exceptionnellement cette année, le défi se déroulera durant tout le mois de février. Les inscriptions sont officiellement lancées: lesbeaux4h.com.

Entourés virtuellement par les fidèles partenaires, ambassadeurs (Ghislain Taschereau, Marianne Fortier, Patrice Robitaille, Nathalie Cavezzali, Éliane Duquet, Daniel Grenier, Jean-François Baril et Émilie Bierre) et participants de l’événement, Martin Matte et Fabien Cloutier invitent les gens à se joindre au mouvement de solidarité de la 6e édition des Beaux 4h Fondation Martin-Matte, qui prendra des allures un peu différentes cette année. Durant tout le mois de février, seul ou en famille, les gens sont invités à Faire leurs Beaux 4h et à cumuler 4 heures d’activité sportive de leur choix près de chez eux, tout en amassant un maximum de dons au profit de la Fondation Martin-Matte. Que ce soit, du ski, du fatbike, de la course, de la luge ou toute autre activité, la Fondation Martin-Matte invite les gens à bouger dehors. Les participants sont encouragés à partager leurs Beaux 4h via les réseaux sociaux afin d’unir toute la communauté travaillant de pair dans cette grande collecte de fonds.

