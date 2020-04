Les comédiens de District 31 remercient les intervenants de première ligne

On a le cœur bien gros ce dimanche soir, et pas seulement après avoir visionné la puissante émission spéciale Stronger Together: Tous ensemble, réunissant entre autres des artistes canadiens comme Marie-Mai, Justin Bieber, Michael Bublé, Avril Lavigne, Shay Mitchell et plusieurs autres à l'écran dans une reprise de Lean On Me. À notre plus grand bonheur, les comédiennes et comédiens de District 31 ont également uni leurs voix pour soutenir et remercier les intervenants de première ligne durant cette grande crise liée à la pandémie mondiale de la COVID-19!

C’est sur Instagram que notre Poupou national a partagé un message qui touchera indéniablement droit au cœur tout le personnel québécois concerné. Gildor Roy, Geneviève Brouillette, Patrice Godin, Cynthia Wu-Maheux, Jeff Boudreault, Frédéric Cloutier, Catherine Proulx-Lemay, Pascale Montpetit, Sébastien Delorme, Michel Charette et Vincent-Guillaume Otis se sont tous passés le flambeau dans cette touchante vidéo, chacun de leur chez-soi:

«Salut tout le monde. On voudrait juste prendre quelques instants pour honorer l’énorme travail des gens de première ligne. En ce moment, au Québec, que ce soit dans les hôpitaux, les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, les proches aidants, on admire profondément votre travail pendant la crise. Merci d’être présents, et surtout, de ne jamais baisser les bras. On a tous très hâte de se retrouver tous ensemble, plus unis que jamais. Merci!»





C’est définitif, on est encore plus impatients de les retrouver à l’automne! L'auteur Luc Dionne nous réserve d'ailleurs toute qu'une finale, qui devrait être tournée au courant de l'été et diffusée en quatre épisodes d'une heure juste avant la cinquième saison de la populaire série policière.

Pssst! Saviez-vous que Catherine-Audrey Lachapelle, alias Virginie Francoeur dans District 31, avait un talent caché? Découvrez lequel ICI!

Vous aimerez aussi: