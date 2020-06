Une bonne nouvelle pour les fans de l'émission Les enfants de la télé!

Voici la bonne nouvelle du jour : Les enfants de la télé sera de retour pour une 11e saison en 2020-2021 à ICI Télé!



André Robitaille et Édith Cochrane se réuniront à nouveau chaque semaine dans une formule adaptée à la situation actuelle pour souligner les bons et les moins coups de vos vedettes préférées par le biais d'extraits d'archives télé, cinéma et web.



« Comme l’émission se déroule autour d’une table, il est envisageable d’adapter le plateau aux nouvelles normes de distanciation sociale et de mettre en place toutes les mesures sanitaires en vigueur pour contrer la propagation de la covid-19. Il n’y aura probablement pas de public dans le studio, mais ça n’enlèvera rien à la joie qu’Édith et moi aurons à nous retrouver sur le plateau! », a confié André Robitaille au magazine 7 Jours.





Alors que le déconfinement se poursuit actuellement au Québec, de nombreuses productions d’ici reprennent les tournages doucement. On peut donc s'attendre à une saison télé automnale (presque) normale.



Parmi les nouveautés les plus attendues, notons le retour d'Occupation Double. À cause de la pandémie, le Brésil n'était plus une option pour la production. On aura donc droit à OD Chez nous, la première édition de l'émission entièrement tournée au Québec. Ceux qui désirent s'inscrire à la nouvelle saison de la télé-réalité sont d'ailleurs invités à le faire dès maintenant!





On a également récemment appris que Julie Snyder sera de retour à la barre de La semaine des 4 Julie en septembre. Découvrez tous les détails ici!



Vous aimerez aussi :