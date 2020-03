Les enfants de Louis Morissette se moquent affectueusement de lui dans cette nouvelle vidéo

Louis Morissette est-il populaire auprès des jeunes? Oh que non, si l'on en croit ses enfants!

Hier, l'adorable quatuor formé de Delphine, Justin, Raphaëlle et leur célèbre papa, ont pris d'assaut Instagram afin de partager un message d'importance capitale aux jeunes du Québec!

«Parce que c’est encore plus d’actualité...», dévoile Louis entouré de ses enfants, qui ne se gênent pas pour se moquer affectueusement de leur papounet chéri... alias «mon'oncle» Louis!





Un peu plus tard dans la journée, c'est Véronique Cloutier qui emboitait le pas en soulignant l'importance de rester à la maison lors de cette pandémie... et SURTOUT, de ne pas inviter d'amis ainsi que la famille pour passer le temps en groupe chez soi! Véro a d'ailleurs donné l'exemple de cette famille au destin plus que tragique du New Jersey...

«À tous ceux et celles qui croient toujours que "c'est juste une grippe" pis que "ça fait 5 jours que chu à maison, c'est assez". À tous ceux et celles qui se croient à l'abri ou en sécurité s'ils se regroupent en famille parce que "nous autres on n'est pas malades". À tous ceux et celles qui se regroupent pour prendre un café ou qui sortent avec les enfants à la pharmacie "parce qu'on n'a rien à faire".

Cette famille du New Jersey (pas en Chine là, pas en Italie, tout près de nous) d'une vingtaine de personnes a soupé ensemble il y a quelques jours. DANS LA MÊME FAMILLE:

4 morts

3 hospitalisés

20 en quarantaine

SVP, DU FOND DU COEUR, JE VOUS DEMANDE DE RESTER CHEZ VOUS ❤️🌈 Merci de le faire pour vous-même et surtout pour les autres 🙏

C'est pas pour vous faire la morale, c'est juste pour passer à nouveau le message. Je rêve que le Québec fasse mentir tous les pronostics et qu'on soit libres pour l'été 🌼

#cavabienaller #propagelinfopaslevirus #restezchezvous #lavezvosmains»



Psst! Les enfants de Véro et Louis étaient d'ailleurs totalement adorables à la soirée des Prix Gémeaux, en septembre dernier!



