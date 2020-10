Les enfants de Véro et Louis volent la vedette dans un nouveau photoshoot!

WOOOW! Depuis quand les enfants de Véro et Louis sont-ils devenus mannequins?

Delphine et Justin Morissette ont pris la pose sous l'oeil attentif de la photographe Emilie Hebert et le résultat est magnifique!

L'aînée et le cadet de Véronique Cloutier et Louis Morissette volent la vedette dans ce nouveau photoshoot visant à renouveler leurs photos de casting; manque juste la plus jeune, l'adorable Raphaëlle, pour compléter le portrait parfait de famille!



Emilie Hebert

À quand les photos de toute la famille ensemble? On aimerait beaucoup voir la chimie opérer entre tous les membres!

Louis Morissette soufflait ses 47 bougies en juillet dernier! Pour l'occasion, le populaire acteur, scénariste, humoriste et surtout fier papa, a partagé un cliché des plus attendrissants aux côtés de ses trois enfants!

Pssst! Les enfants du couple étaient adorables lors de la soirée des Gémeaux 2019, posant pour les médias en salle de presse.



