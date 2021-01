Les Mecs seront de retour pour une deuxième saison!

La comédie Les Mecs reviendra pour une deuxième saison!

La série, qui met en vedette Christian Bégin, Normand Daneau, Alexis Martin et Yanic Truesdale, a été renouvelée par Radio-Canada. Il s'agit d'une nouvelle formidable en cette période d'incertitude dans le milieu artistique.

Dans un communiqué émis par le diffuseur, on annonce que le tournage aura lieu au printemps. La deuxième saison de la série Les Mecs sera composée de 10 épisodes. Le célèbre réalisateur Ricardo Trogi dirigera à nouveau les comédiens sur le plateau.

Radio-Canada

Voici le résumé officiel de la saison 2 :

Les Mecs continue d’explorer les réalités et les défis de la cinquantaine et la deuxième saison ne manquera pas d’apporter son lot d’aventures à nos quatre héroïques quinquagénaires. Alors que Christian (Christian Bégin) doit jongler avec l’Alzheimer de sa mère, Colette (Béatrice Picard), Martin (Normand Daneau) débarque chez lui, avec armes et bagages, après une tumultueuse rupture avec Sophie (Nathalie Mallette). Entretemps, Sylvie, l’ex de Christian et mère de Sébastien (Alexandre Nachi), viendra compliquer la vie de nos quinquagénaires tandis qu’Étienne (Yanic Truesdale), pour son plus grand bonheur, sera de retour en couple avec Dan (Guillaume Lambert). Vont-ils finalement faire le grand pas et fonder une famille? C’est ce que nous révèlera la saison 2 des Mecs.

Cette suite sera d'abord disponible sur l'Extra d'ICI Tou.tv pendant la saison 2021-2022 avant d'être diffusée à la télévision.

La première saison des Mecs est disponible dans la section payante de la plateforme en ligne de Radio-Canada depuis le mois d'octobre dernier. La diffusion régulière à ICI Télé commence demain, le mercredi 6 janvier 2021, dès 21h30.

