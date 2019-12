Les naufragés de l'amour: la fille de Micheline Lanctôt parmi les candidats!

Les plus observateurs reconnaîtront un visage connu dans la toute nouvelle mouture de Les naufragés de l'amour!

Eh oui, la fille de la comédienne et réalisatrice Micheline Lanctôt, Simone, a tenté sa chance dans la deuxième saison de l'émission plus que populaire de Canal Vie!



Karine Paradis



Lors de cette deuxième saison, plusieurs parents monoparentaux désirant trouver l'amour s’embarqueront pour une croisière de rêve en Europe en compagnie de leur marmaille! Au cours du voyage, parents et enfants auront la chance de participer à diverses activités en Europe afin de tisser de nouveaux liens familiaux et amoureux. Sept hommes et sept femmes vivront des expériences et tenteront de trouver l’amour sur le bateau!

Parmi le lot, on pourra découvrir Simone, directrice aux ventes de St-Bruno, qui a trois enfants: Jasmine 10 ans, Chloé 5 ans et Tristan 3 ans!

«Authentique et extravertie, Simone est très transparente, parfois un peu trop! Elle est cultivée, un peu intello, mais elle déplace de l’air! En amour, elle est plutôt malchanceuse ; dès qu’ils apprennent qu’elle est maman de trois jeunes enfants, les hommes partent en courant! Avec l’aventure, elle espère rencontrer quelqu’un dans le même bateau!»

Trouvera-t-elle l'amour? Ça promet!





Voici d'ailleurs des images des coulisses de l'émission animée par Étienne Boulay, qui sera diffusée dès le 8 janvier à 20h!









Micheline et sa petite famille étaient des festivités sur le tapis rouge d'Illumi de Cavalia. Pour toutes les photos, c'est par ICI!



Karine Paradis

