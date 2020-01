Les naufragés de l'amour est LA téléréalité à voir cet hiver!

La téléréalité Les naufragés de l'amour, animée par Étienne Boulay, est de retour pour une deuxième saison cet hiver à Canal Vie!



Le premier épisode diffusé mercredi nous a enfin permis de faire connaissance avec les filles et les gars qui participeront à l'aventure cette année.



Chez les filles, Marika, Farah Lily, Mélissa, Geneviève, Mylène, Sophie et Simone tenteront de rencontrer l'amour sur le bateau de croisière.



On a beaucoup aimé la prestance et l'humour de Sophie. Cette dernière semble déjà plaire énormément aux garçons.





Chez les garçons, c'est Steve P., Nicolas, Jonathan, Randy, Mathieu, Pierre Olivier et Steve R qui essaieront de séduire les filles.



Jusqu'à maintenant, c'est Randy qui s'est le plus démarqué. Son charisme et sa personnalité attachante ont énormément plu aux filles. À suivre...





Lors du choix des pivots cette année, le ton a monté chez certaines filles, qui ne s'entendaient pas sur le même garçon. Du côté des garçons, la conversation a été beaucoup plus calme. C'est finalement Mathieu et Marika qui auront un rôle très important pendant la croisière.









Cette deuxième croisière sera sans aucun doute remplie de surprises! Ne manquez pas Les naufragés de l'amour chaque mercredi à Canal Vie.



Les épisodes seront également disponibles à tous sur le site de Canal Vie dès 21h après chaque diffusion.





