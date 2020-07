Les nouveautés à ne pas manquer ce week-end sur Crave et Netflix!

C'est le moment de vous partager nos nouveautés coup de coeur parmi les arrivages de la semaine sur Crave et Netflix !

À travers nos suggestions, vous trouverez des séries drôles et délurées d'ici et d'ailleurs, des films qui vous tiendront en haleine du début à la fin et des dramatiques à découvrir ou redécouvrir !

Voici nos recommandations ciné et télé à regarder en rafale ce week-end sur Crave et Netflix :

Crave

Conseils d'amis

Seize artistes québécois (trois duos par épisode) reçoivent par message texte, lettre, courriel ou fax; des questions saugrenues, hilarantes ou embarrassantes. Pour chaque question, les réponses des panélistes alternent pour créer des moments drôles et des oppositions cocasses. Tous les sujets sont bons pour obtenir des conseils de vie à suivre… ou pas.

Cette série d'abord diffusée à Canal Vie est maintenant disponible sur Crave !

Awkward

Les tiraillements, le chaos et l'humour typiques de la vie adolescente prennent tout leur non-sens dans le blogue de Jenna, 15 ans. Son univers bascule lorsqu'un simple accident devient un malentendu disproportionné. Elle doit alors composer avec les contrecoups heureux et ennuyeux de la situation.

Les saisons 1 à 5 de Awkward sont disponibles sur Crave !

Cul-de-sac

Un comédien new-yorkais doit faire le point sur sa vie lorsque sa femme le quitte pour un professeur d'art dramatique.

Les saisons 2 et 3 de Cul-de-sac, une série de HBO intitulée Crashing en langue originale, viennent tout juste d'arriver sur Crave.

Netflix

Une offrande à la tempête (Ofranda a la Tormenta)

Dans ce troisième volet de la trilogie de la vallée du Baztan, Amaia enquête sur des morts suspectes et des rituels horribles pendant que ses proches courent des risques.

Ce thriller espagnol signé Netflix, disponible en français, met en vedette Marta Etura, Leonardo Sbaraglia et Carlos Librado « Nene ».

Signes de vie

Lorsque le meurtre d’une jeune femme présente des similitudes avec un homidice non résolu, un nouveau commissaire de police tente de rompre le silence de la ville.

Signes de vie est une série policière polonaise qui réunit Andrzej Konopka, Helena Sujecka et Piotr Trojan.

Sons of Anarchy

Les saisons 3 à 7 de la populaire émission ont été ajoutées sur Netflix cette semaine!

Vous pouvez donc regarder la série en entier en rafale!

