Les nouveautés à ne pas manquer sur Crave et Netflix ce week-end!

Une fois de plus cette semaine, une foule de nouveaux films et séries ont été ajoutées aux catalogues Crave et Netflix!

Le nouvel arrivage comprend un film québécois réunissant Roy Dupuis et son amoureuse Christine Beaulieu, un drame de science-fiction, une série dramatique avec Claude Legault, un film familial poignant, un drame de guerre, une comédie musicale et une série de zombies!

Voici nos 7 suggestions Crave et Neflix à regarder en rafale ce week-end :

Crave

Vers les étoiles

Un astronaute est envoyé sur Mars afin d'établir un contact radio avec son père, en orbite autour de Neptune, et dont on soupçonne qu'il serait responsable de l'étrange phénomène qui menace la survie de la Terre.

Ce drame de science-fiction met en vedette Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones et Donald Sutherland.

Les aventures de Rémi (Rémi sans famille)

Devenu une charge pour sa famille adoptive, un orphelin doté d'une jolie voix est loué pour un an à un saltimbanque, qui l'intègre à son spectacle musical ambulant.

Cette adaptation cinématographique du roman français Sans famille d'Hector Malot (1878) rappelera bien des souvenirs à ceux qui ont connu le dessin animé Rémi sans famille!

Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin et Virginie Ledoyen.

Les fleurs oubliées

Sous l'impulsion du fantôme du frère Marie-Victorin et d'une journaliste d'enquête, un producteur d'hydromel vient en aide à des travailleurs mexicains exploités par une multinationale qui teste un pesticide transgénique.

Ce long métrage d'André Forcier met en vedette Roy Dupuis, Yves Jacques et Christine Beaulieu.

Mon meilleur ami

Simon et Alex sont des amis inséparables. Alors qu'ils s'entraînent à l'escalade, la vie d'Alex bascule : il se heurte le cou contre un rocher. Alex ressort de son accident paraplégique. Désormais, sa conjointe Maryse veille sur tout et doit faire le deuil de sa vie de famille et de couple.

Rongé par la culpabilité, Simon offre temps et réconfort à Maryse, qui est au bout du rouleau. Quand Alex voit que sa vie lui échappe, il tente de renverser la situation

Une série dramatique réunissant Claude Legault et David La Haye à voir absolument!

Netflix

La note parfaite 2 (Pitch Perfect 2)

Les Bellas, les chanteuses a cappela de Barden University sont de retour! L'équipe, maintenant dirigée par Beca et Chloe, décide de participer aux championnats du monde.

Une comédie musicale avec Anna Kendrick, Brittany Snow, Anna Camp, Rebel Wilson, Alexis Knapp et Adam DeVine.

Reality Z

Quand Rio de Janiero est assiégée par des zombies, les participants d'une télé-réalité se cachent dans un studio... où ils devront affronter des problèmes très humains.

Une série d'horreur à voir en version sous-titrée dès maintenant sur Netflix!

Da 5 Blood : Frères de sang

D'anciens soldats afro-américains retournent au Vietnam des décennies après la guerre pour retrouver la dépouille de leur chef... et de l'or.

Un nouveau drame signé Spike Lee mettant en vedette Delroy Lindo, Jonathan Majors et Clarke Peters.

