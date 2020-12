Les nouveautés Crave et Netflix à voir absolument ce weekend!

Envie de vous mettre dans l'ambiance des Fête sans nécessairement tomber tout de suite dans les classiques de Charlie Brown et d'Astérix?

Excellente nouvelle : Crave et Netflix nous proposent plusieurs nouveautés de Noël festives et légères à regarder en accrochant les lumières dans le sapin!

Si vous êtes plutôt de type drames, thrillers, documentaires ou séries captivantes, on a aussi des suggestions pour vous!

Voici les nouveautés à dévorer en rafale sur Crave et Netflix ce premier weekend de décembre :

Crave

CHSLD, mon amour

Crave | CHSLD, Mon Amour (bande-annonce) from Bell Média RP on Vimeo.

Nous voulons tous vieillir et mourir paisiblement à la maison, entourés de nos enfants. Mais entre le rêve et la réalité, la nature en décide souvent autrement.

Tourné au centre d'hébergement Émilie Gamelin à Montréal, CHSLD, MON AMOUR jette un regard bienveillant sur la prise en charge de ceux que la nature a choisi de ne pas entendre.

Cavalière

Michelle Payne, la plus jeune fille d’une grande famille de jockeys, devient la première femme à remporter la prestigieuse coupe Melbourne.

Un film basé sur une histoire vraie avec Teresa Palmer, Sam Neill et Stevie Payne.

Les mille couleurs de Noël

Une organisatrice d'événements à New York retourne au Tennessee pour le temps des Fêtes et se voit travailler pour un événement de Noël à Dollywood, aux côtés du directeur des opérations du parc d'attractions.

Un film des Fêtes mettant en vedette Danica McKellar, Niall Mattet, Zoë Noelle Baker et Dolly Parton.

Euphoria Spécial : le malheur n'est pas éternel

Après avoir été abandonnée en pleine rechute sur le quai de la gare par Jules, Rue célèbre le temps des Fêtes.

Un épisode spécial de la populaire série dramatique avec Zendaya, Sydney Sweeney et Maude Apatow à voir ce dimanche 6 décembre dès 21h sur Crave.

Au nom de la terre

Pierre rentre du Wyoming pour retrouver sa fiancée en France et reprendre la ferme familiale qu'il a hérité de son père. Au fil des années, malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu.

Un drame mettant en vedette Guillaume Canet, Veerle Baetens et Anthony Bajon.

Monsters at large, version française

Un groupe d'enfants lance une entreprise d'extermination de monstres imaginaires pour débarrasser leurs jeunes voisins des créatures qui se cachent dans leur chambre à coucher. Mais rien ne va plus, lorsqu'un des monstres s'avère être bien réel.

Un film familial avec Mischa Barton, Stephen Tobolowsky et Matthew Kosto.

Baby-sitter en danger

Cassie, une gardienne d'enfants, croit avoir entendu un complot de meurtre sur le moniteur pour bébé. Quand la mère de l'enfant disparaît, elle soupçonne son employeur d'être le meurtrier.

Ce thriller met en vedette Natalie Sharp, Jon Co et Emma Olivier.

La photographe

Après avoir découvert une vieille photographie, Mae décide de faire appel à un journaliste pour en apprendre davantage sur le passé de sa mère qui est mystérieusement décédée.

Ce film réunit Issa Rae, Lakeith Standfield et Chanté Adams.

Première neige, premier amour

Samantha, une jeune éditrice, retourne dans sa ville natale pour une réception donnée en l'honneur de son père qui prend sa retraite et pour assister à la traditionnelle Fête de la première neige. Elle y retrouve son amour de jeunesse, un célèbre joueur de football américain.

Une comédie romantique avec Trevor Donovan, Lindy Booth et Joe Theismann.

The Go-Go's : Punk rock au féminin

En tant que premier groupe entièrement féminin à vendre plusieurs albums platine et à figurer sur le palmarès Billboard avec leurs propres compositions, The Go-Go's est le groupe de musique féminin le plus renommé de tous les temps. Grâce à des témoignages d'hier et d'aujourd'hui, ce documentaire raconte l'ascension fulgurante d'un groupe punk rock de Los Angeles qui a marqué une époque.

Un documentaire sous-titré en français à voir dès maintenant sur Crave.

The Undoing : la grande finale

L'épisode final de la série The Undoing en version française est disponible depuis jeudi soir sur Crave!

Si vous n'avez pas encore dévoré ce drame sombre, on vous invite fortement à le faire ce weekend! Nicole Kidman et Hugh Grant livrent une performance renversante et chaque épisode se termine avec un punch inattendu.

The Undoing, une série à regarder d'un bout à l'autre dès maintenant, en français, sur Crave!

Netflix

Les mondes extraterrestres

Appliquant les lois de la vie sur Terre au reste de la galaxie, cette série mélange science et science-fiction pour imaginer la vie extraterreste sur d’autres planètes.

Les grands films du temps des Fêtes

Découvrez la véritable histoire derrière ces populaires films de Noël (Le lutin, L'étrange Noël de Monsieur Jack) grâce à des entrevues avec les intéressés... et à des images tournées en coulisses!

Bataille navale

Le jeu de société classique passe au grand écran dans cette aventure où les humains doivent défendre leur planète contre une mystérieuse flotte ennemie.

Un film d'action de 2012 avec Alexander Skarsgård, Liam Neeson, Taylor Kitsch et Rihanna.

Break

Après un grave accident, Lucie tente de se redécouvrir comme danseuse et rencontre Vincent, un danseur casse-cou qui lutte contre ses propres déémons intérieurs.

Un film de danse français avec Sabrina Ouazani et Kevin Mischel.

