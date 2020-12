Les plus belles photos de Noémie et Vincent, le couple gagnant d'OD Chez Nous!

Noémie et Vincent ont remporté la grande finale d'OD Chez Nous ce dimanche en direct au Grand Quai du Port de Montréal!



Le couple gagnant remporte plusieurs prix, dont un magnifique condo dans le projet Aristo Condos, à Laval, d’une valeur de 300 000$.



Depuis le début de l'aventure, les deux tourtereaux nous font rêver avec leur belle complicité.



Voici les plus belles photos du couple préféré des Québécois :



Tous nos voeux de bonheur à Noémie et Vincent! Aviez-vous voté pour eux?



Bonne nouvelle : Jay Du Temple a révélé qu’il y aura une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive.



Fans d'OD, soyez là toute la semaine sur Noovo et Noovo.ca, du lundi au jeudi à 18h30, pour voir des émissions avec du contenu inédit. La très attendue Heure de vérité sera diffusée le 6 décembre prochain à 18h30!



Vous aimerez aussi :