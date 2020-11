L'oeil du cyclone : voyez la bande-annonce avec Christine Beaulieu et Véronique Cloutier!

La bande-annonce de L'oeil du cyclone a été révélée sur les réseaux sociaux.



Cette nouvelle série mettant en vedette Christine Beaulieu et Véronique Cloutier suivra les aventures d'Isabelle Gagnon, une mère célibataire qui tente de jongler avec son travail, ses 3 enfants et ses nombreuses préoccupations.



Voici le synopsis officiel de L'oeil du cyclone : « Isabelle Gagnon, 40 ans, est mère monoparentale de trois enfants et à la tête de son entreprise d’organisation de mariage. Elle fera la démonstration que la garde peut être partagée, mais pas les préoccupations constantes. Il y a quelque chose de tragi-comique à voir cette femme miraculeusement survivre (avec le sourire) à toutes ces tâches au fil des sketchs composant chaque émission. Mais lorsque nous sommes dans l’œil du cyclone, il faut parfois tourner les coins ronds en matière d’éducation, d’amitié, de travail et de recherche de l’âme sœur. »



Voyez les images ci-dessous :







Outre Christine Beaulieu et Véronique Cloutier, l'émission humoristique mettra en vedette Lilou Roy-Lanouette, Joey Bélanger, Emi Chicoine, Patrick Hivon, Catherine Souffront et Danielle Proulx.



L'oeil du cyclone sera disponible dès le 18 février prochain sur Véro.tv. On a hâte de voir ça!



Avez-vous vu la couverture du numéro des Fêtes du magazine Véro? Sur la photo, Véronique Cloutier brille dans un ensemble fashion de couleur crème. Voyez le superbe portrait ici!



Vous aimerez aussi :