Lou-Pascal Tremblay est en couple avec une influenceuse connue

Les nombreuses rumeurs étaient vraies!



Le comédien Lou-Pascal Tremblay a confirmé au magazine Échos Vedettes qu'il fréquentait bel et bien l'animatrice et influenceuse Marina Bastarache.



«Disons qu'on confirmera ça quand on sera ensemble sur un tapis rouge, mais assurément, on ne se laisse pas indifférents. (...) Oui, je développe peut-être quelque chose avec Marina, mais j'essaie vraiment de garder ça dans ma cour pour le moment.»





Karine Paradis



Quelle belle nouvelle! Longue vie aux tourtereaux!



Lou-Pascal Tremblay et Marina Bastarache avaient partagé une photo ensemble en novembre dernier lors d'un voyage en Italie. Ils sont si beaux!





