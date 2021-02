Louis-François Marcotte animera un nouveau docu-réalité

Louis-François Marcotte sera à la barre d'une toute nouvelle émission : Aide demandée.

Ce docu-réalité portera sur les défis en restauration, principalement depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le célèbre chef et homme d'affaires ira à la rencontre de restaurateurs québécois qui connaissent des difficultés, afin de les aider à remettre leur entreprise sur pied. À travers les 10 épisodes de 20 minutes, Louis-François Marcotte rencontrera 7 entreprises et en choisira 4 qu'il se fera un plaisir d'accompagner.

Aide demandée/Radio-Canada

Sa mission : aider une micro-brasserie qui vient tout juste d’ouvrir ses portes, un bistro de région, un établissement italien plus classique et un restaurant caribéen!

Aide demandée/Radio-Canada

Voici la description officielle d'Aide demandée :

Dès le début du docu-réalité, on observe les dommages collatéraux causés par la pandémie aux restaurants : fermeture des salles à manger, baisse de la clientèle des gens qui travaillent, fin des 5 à 7, impossibilité d’accueillir des groupes, etc. C’est vrai dans bien des domaines, et ce l’est encore plus en restauration : tout le monde doit se réinventer! C’est donc en ayant tout cela en tête que Louis-François Marcotte met son énergie, ses contacts et ses connaissances au profit de quatre restaurants auxquels il croit. Réussira-t-il à aider leurs propriétaires à garder la tête hors de l’eau?

L'émission promet d'être une incursion passionnante dans le monde de la restauration alors que ce secteur bat de l'aile.

Les 4 premiers épisodes de la saison d'Aide demandée seront mis en ligne le lundi 8 février dans la section VÉRO.TV de l'Extra d'ICI Tou.tv.

Aide demandée/Radio-Canada

Vous aimerez aussi: