Louis Morissette répond ouvertement à une attaque d'un politicien

Louis Morissette n'a pas apprécié les propos du politicien Jean-François Lisée à l'égard de la série La Maison-Bleue, cette semaine!

Comme vous le savez, c'est la compagnie de la star québécoise, KOTV, qui produit cette comédie.

En entrevue avec La Presse+ jeudi, Jean-François Lisée a qualifié l'émission de « médiocre » et « sans intérêt », en plus de dire que La Maison-Bleue n'est ni intelligente, ni drôle et que le scénario est cliché et facile.

Le politicien Jean-François Lisée/THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

Après avoir lu cette critique fort négative, Louis Morissette a répondu à l'ancien chef du Parti Québécois sur Twitter :

« Tweet moins émotif: La Maison-Bleue est une satire. Un monde parallèle. Je sais bien que la nature du projet amène des divergences d’opinions et des critiques. Mais de qualifier notre travail de médiocre et de sous Symphorien est malhonnête et mesquin. Autodérision svp @JFLisee »

Tweet moins émotif: La Maison Bleue est une satire. Un monde parallèle. Je sais bien que la nature du projet amène des divergences d’opinions et des critiques. Mais de qualifier notre travail de médiocre et de sous Symphorien est malhonnête et mesquin. Autodérision svp @JFLisee — Louis Morissette (@ZeMorissette) March 4, 2021

On comprend donc qu'un premier tweet, maintenant effacé, avait été publié par Louis Morissette sur le coup de l'émotion.

Jean-François Lisée n'a pas répondu au producteur suite à sa publication.

Radio-Canada

Rappelons que La Maison-Bleue est une série de Ricardo Trogi qui met en vedette Guy Nadon. Le comédien incarne le quatrième président de l’histoire du Québec indépendant.

Dans la deuxième saison, on suivra à nouveau de grands enjeux de la raison d’État et les soubresauts de la vie quotidienne du président Hamelin et de son entourage.

La Maison-Bleue, saison 2, à découvrir sur l’Extra d’ICI Tou.tv le 25 mars prochain. D'ici là, vous pouvez revoir la première saison en entier tout à fait gratuitement sur ICI Tou.tv.

