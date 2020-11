Love Island Québec aux Îles Canaries: les auditions sont commencées!

Vous êtes célibataires et avez de vivre une expérience pas ordinaire devant les caméras? C'est le moment de vous inscrire à Love Island Québec!

Cette nouvelle télé-réalité de rencontres amoureuses est une adaptation d'un concept britannique diffusé depuis 2015.

Love Island Québec sera tournée en temps presque réel et permettra au public, via une application, de modifier à leur guise les intrigues qui se dérouleront sous leurs yeux. Le destin amoureux des célibataires sera donc entre nos mains!

La production recherche des gens qui ont entre 20 et 30 ans et qui sont disponibles entre mars et mai 2021 pour s'envoler vers les Îles Canaries, où se déroulera le tournage.

Voici ce qu'on peut lire dans un communiqué émis aujourd'hui :

« Les gars et les filles sélectionnés s’envoleront vers les magnifiques Îles Canaries, en Espagne, où ils ne penseront qu’à une chose : tomber en amour! Dès leur arrivée sur place, sans perdre une minute, ils devront aussitôt former un couple afin de tisser rapidement des liens. Et si ça ne colle pas, les occasions seront nombreuses, car de nouveaux prétendants emménageront constamment dans leur luxueuse villa sous le soleil. C’est la chance de rencontrer des gens incroyables qu’on n’aurait jamais rencontrés, de vivre des émotions fortes dans un décor de rêve et d’être renversés, émerveillés, frappés, séduits par un immense coup de foudre! »

Envie de vous inscrire? Jetez un oeil au formulaire d'inscription de Love Island Québec!

Pssttt..! Une autre télé-réalité fort divertissante débarque au petit écran au cours des prochains mois : Big Brother Célébrités. Et ce matin, une rumeur sur une potentielle candidate a fait énormément jaser...

