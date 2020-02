Ludivine Reding belle et rayonnante sur de nouvelles photos

Ludivine Reding nous éblouit en ce milieu de semaine avec de magnifiques photos!

La vedette de Fugueuse a récemment posé sous la lentille de Mari Photographe et le résultat est superbe. Sur trois photos, dont deux en noir et blanc, la comédienne est belle et rayonnante. Toute une équipe s'est impliquée pour faire briller la star, dont le maquilleur Jean-François CD et le coiffeur Romain Le Moëllic.



Voici les nouveaux portraits de la vedette :





Rappelons que Ludivine Reding a célébré son anniversaire le 6 février dernier : elle a maintenant 23 ans! Pour l'occasion, découvrez 23 looks sublimes de la populaire actrice. La jeune femme a aussi récemment visité son coiffeur préféré et a opté pour une nouvelle coupe et une toute nouvelle couleur! Voyez le résultat ici!





Karine Paradis



