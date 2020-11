Ludivine Reding renversante dans une robe rouge

Fitfiiiiiouuuu!

La belle Ludivine Reding est allée faire un petit tour chez le coiffeur et le résultat est magnifique!

C'est le styliste capillaire Andrew Gilbert qui a partagé un cliché plus que lumineux de la comédienne, visiblement en plein tournage d'un projet secret. Au passage, Andrew a aussi dévoilé la nouvelle tête de Ludivine, qui a opté pour quelques centimètres en moins à sa courte crinière. Ce sont Benjamin Bélanger et Max Gourgues qui se sont, pour leur part, respectivement chargés de la coupe et la couleur de sa nouvelle chevelure.



Instagram Andrew Gilbert



Notre curiosité est piquée au vif!

Par le passé, Ludivine a brillé sur deux tapis rouges dans de superbes robes rouges: lors du Bal de la jonquille 2019 et à la soirée plus que jetset Dress to Kill, lors des festivités de la 50e édition du Grand-Prix de Formule 1 de Montréal.



Courtoisie Bal de la Jonquille - Allen McInnis

Karine Paradis



C’est dans un décor de rêve, tout juste devant le Rocher Percé après avoir bravé la marée basse, que Ludivine et son amoureux ont partagé d'adorables photos de voyage cet été.



