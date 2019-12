Luka Rocco Magnotta: la série documentaire est arrivée sur Netflix!

La série sur l'affaire Luka Rocco Magnotta est arrivée sur Netflix cette semaine!

Ce documentaire en trois épisodes s'intitule Don't F**k with Cats : Un tueur trop viral (Don't F**k with Cats : Hunting an Internet Killer en anglais).

On y suit des cyberdétectives qui tentent de retrouver où se trouve le meurtrier canadien, de ses gestes inacceptables de cruauté animale à l'homicide qui lui a valu le surnom « le dépeceur de Montréal ».

Voici la bande-annonce officielle de la minisérie sur Luka Rocco Magnotta :

Et le synopsis fourni par Netflix :

Quand la vidéo d'un mystérieux inconnu en train de trucider des chatons fait le tour du Web, des internautes du monde entier passent à l'action pour trouver le coupable. Exalté par l'attention qu'il reçoit, le tortionnaire continue à poster des vidéos encore plus dérangeantes et va même jusqu'à commettre un meurtre.

Jusqu'à maintenant, les critiques de cette série documentaire sont excellentes. Le public a aussi semblé apprécier l'angle utilisé et lui donne une cote de plus de 8/10 sur le site de référence cinématographique IMDB.

Certains déplorent toutefois le fait que d'en parler à nouveau donne au tueur ce qu'il désirait tant : de l'attention.

Rappelons qu'il purge actuellement une peine de 25 ans à la prison de Port-Cartier.

